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Законопроект №1210 слишком "сырой", смысла ставить его на голосование нет - Южанина

20:03, 17 октября 2019
Финансы
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По словам Южаниной, следует создать доработанный проект закона в комитете Рады / фото УНИАН

Изменения, которые нарабатываются и соглашаются профильными комитетами и рабочими группами Верховной Рады, – игнорируются в зале парламента. Такая же ситуация будет и с законопроектом №1210, который затрагивает интересы трети украинской отечественной экономики. Соответствующее заявление сделала депутат Нина Южанина после очередного заседания, передает "5 канал".

"Если учесть предложения, наработанные специалистами и нардепами в группах, согласованные всеми сторонами, в частности "Слугами народа" и главой комитета Даниилом Гетманцевым, то текст законопроекта обновится на 60%", – заявила нардеп.

Южанина уверена, что дополнительная и необоснованная фискальная нагрузка на предприятия отрасли спровоцирует обратные процессы – сокращение производства и количества занятых людей. Поэтому ставить на голосование в парламенте такой "сырой" законопроект – логики нет.

"Целесообразно было бы создать доработанный проект закона в комитете. Как можно выносить в зал то, что точно может измениться более чем на половину?" – поделилась соображениями парламентарий.

Напомним, законопроект №1210 прошел ряд обсуждений на заседаниях рабочей группы. Глава профильного комитета обещал достичь компромисса с бизнесом, который из-за повышения рентной платы прогнозирует закрытие трети отечественного производства. В поддержку металлургов выступили профильные ассоциации, Федерация работодателей Украины, ЕБА, Американская торгово-промышленная палата и ряд международных экспертных организаций.

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