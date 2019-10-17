Миллиарды на Донбасс: сколько стоит реинтеграция и где взять деньги

События 2014 года навсегда оставили кровавый след в новейшей истории Украины. За головокружительной свободой после победы Революции достоинства и бегства президента-узурпатора Виктора Януковича последовала горечь от подлого удара в спину соседней России, укравшей Крым и развязавшей войну на востоке нашей страны, породившей странные полукриминальные образования со «звучными» именами ДНР и ЛНР.

После того как направляемые российскими спецслужбистами вооруженные боевики захватили здания органов власти в Донецкой и Луганской областях, тогдашний глава нашего государства Александр Турчинов дал старт антитеррористической операции. Но из-за вмешательства превосходящей на тот момент по численности и техническому оснащению российской армии Украина утратила треть территорий в этих областях.

С тех пор прошло более пяти лет, но на линии разграничения не прекращаются обстрелы. По информации ООН, за эти годы погибло более четырех тысяч украинских военнослужащих – защитников Родины, а общее число погибших в этой кровавой войне превысило 13 тысяч. На грани выживания оказались три миллиона украинцев, живущих в оккупации. Оставили свои дома и пытаются начать жизнь заново более миллиона переселенцев с этих территорий.

Меж тем, смена власти в Украине на президентских и досрочных парламентских выборах и состоявшийся в сентябре самый масштабный за последние годы обмен пленными между нашей страной и путинской Россией дает призрачную надежду на завершение войны.

В украинском обществе возобновилась дискуссия о реинтеграции оккупированных территорий. Пора подсчитать, сколько может стоить восстановление освобожденных земель, возобновление экономических связей и пригодных условий для жизни местного населения.

Цена вопроса

Президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих выступлений озвучил предварительную цифру необходимого финансирования на восстановление Донбасса в десять миллиардов евро. Глава государства анонсировал осенний форум в Мариуполе для иностранных инвесторов, заинтересованных финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты по восстановлению региона.

По мнению заместителя директора Национального института стратегических исследований Ярослава Жалило, десять миллиардов евро для Донбасса – это очень мало.

«На восстановление транспортного сообщения и коммунальной инфраструктуры, может, и хватит. Но если говорить о восстановлении экономической самодостаточности – способности давать работу нескольким миллионам людей и конкурентоспособного использования локальных ресурсов, – эту цифру нужно увеличить в несколько раз, как минимум», - сказал он УНИАН.

Эксперт убежден, что Россия должна заплатить за свои действия на Донбассе и в Крыму, но не рекомендует рассматривать это как перспективный источник финансирования восстановления региона, поскольку такая компенсация может быть получена через десятилетия кропотливой юридической работы.

Это значит, что финансовая нагрузка ляжет на плечи украинцев.

Отвечая на возможный вопрос общества, почему другие регионы нашей страны должны оплачивать восстановление Донбасса, Жалило напомнил о событиях после Второй мировой войны, когда восстановленный силами всей страны Донбасс стал мощным центром и много лет играл значительную роль в экономике. Но когда возникла потребность в новой модернизации региона, этого не произошло.

«Я считаю, что у всей Украины есть определенные обязательства перед Донбассом. Как и право получить помощь от Европы, поскольку наша страна пострадала за свой европейский выбор», - подчеркнул Жалило, отметив, что речь по сути идет о защите принципов европейской демократии, а не только восточной границы Украины.

Директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук также считает, что для восстановления оккупированных территорий нужны более масштабные инвестиции, чем десять миллиардов евро. Но при этом констатирует, что пока точно оценить масштаб разрушений и начать какие-то проекты в этом регионе не представляется возможным, пока там ездят танки.

«Однозначно, понадобится помощь Евросоюза, потому что десять миллиардов евро – это годовой бюджет Пенсионного фонда. Таких денег у Украины нет. Но думаю, что международные доноры, если будут уверены, что конфликт стихает, и его можно залить деньгами, будут выделять на это средства», - сказал эксперт УНИАН.

Он пояснил, что международные организации финансируют подобные программы, чтобы защититься от потока мигрантов. То есть, их помощь бедным соседним странам – прежде всего забота о собственном благосостоянии.

Не оставить Украину на один на один с проблемой

Представитель крупнейшего инвестора нашей страны - управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне в комментарии УНИАН заверил, что европейское сообщество не оставит Украину один на один с проблемой реинтеграции Донбасса.

«Не будем говорить от имени Европейского Союза, но как вы догадываетесь, они будут частью процесса. Что касается ЕБРР, мы уже достаточно активно инвестируем в восточную часть страны. В частности, в город Мариуполь, где есть проект по модернизации городского транспорта и будет новый проект по твердым бытовым отходам», - рассказал он.

По словам банкира, при соответствующих условиях ЕБРР готов расширить свою деятельность на востоке Украины и поделиться обширным опытом восстановления инфраструктуры городов после вооруженных конфликтов в таких странах как Косово, Македония, Босния и Сербия.

«Мы подходим масштабно, финансируя проекты в сферах энергетики, транспорта, коммунального хозяйства. Полностью восстанавливаем то, что было разрушено. Входя в регион, мы помогаем ему выйти из кризисного состояния и интегрироваться в нормальные современные экономические условия», - рассказал Патроне.

Ключевыми условиями для старта подобных проектов представитель ЕБРР назвал получение соответствующего запроса от правительства и обеспечение безопасности в регионе.

Инвестиции в восстановление Донбасса будут интересны не только институциональным, но и частным инвесторам.

«Это очень недоинвестированный регион, и приходящие инвестиции могут дать довольно неплохую отдачу. Привлекательным будет производство металлических конструкций для строительства, энергетическое и транспортное машиностроение, производство оборудования», - считает Ярослав Жалило.

Важным фактором для привлечения инвестиций, помимо завершения войны и снятия политической напряженности в регионе, эксперт назвал разработку правительством четкой стратегии.

«Украина уже сегодня должна сформировать определенное видение того, как будет происходить процесс реинтеграции и восстановления оккупированного региона, решение возможных конфликтов, восстановление торговых и промышленных связей», - добавил Жалило.

По его словам, при наличии такой стратегии инвесторы уже сегодня могли бы формировать инвестиционные заделы, чтобы на старте процесса оказаться в первых рядах.

Планы правительства

Четкий план правительства, о необходимости которого говорят инвесторы и эксперты, судя по всему, пока отсутствует.

Как прокомментировал УНИАН заместитель министра социальной политики Сергей Нежинский, сейчас идет калькуляция затрат, и данный вопрос на контроле не только министра, но и президента.

«Думаю, что наш профильный заместитель, который отвечает за это направление, в ближайшее время даст пресс-конференцию и озвучит более точные данные. Данный вопрос для нас более чем приоритет в министерстве, и в ближайшее время вы узнаете цифры», - пообещал чиновник.

Тем временем, министр иностранных дел Вадим Пристайко на днях озвучил альтернативный план, если процесс мирной реинтеграции не состоится.

«Если для народа это (формула Штайнмайера) приемлемая цена, мы это делаем. Если нет, то мы должны знать. Я говорил уже, обращался к нашим депутатам: если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета с пенсий, зарплат, медицинского страхования, переводим это на мобилизацию нашей армии и пытаемся защитить себя без мирного процесса», - заявил он, вызвав критику общественности и подозрения в манипуляциях.

Учитывая текущий годовой объем доходов госбюджета Украины в размере около триллиона гривен, выходит, что решение конфликта военным путем, по оценкам министра, обойдется в триста миллиардов гривен, или те же десять миллиардов евро по текущему курсу.

Но надо учитывать, что военный путь с высокой вероятностью приведет к новым потерям, разрушениям и дальнейшему разграблению собственности. И будущее восстановление потребует новых еще больших инвестиций.

Бизнес-план для Донбасса

Пока в правительстве думают над бизнес-планом по реинтеграции восточной части Донбасса, у экспертов уже есть примерное представление о направлениях финансирования.

Ярослав Жалило считает первоочередными приоритетами восстановление разрушенных зданий, мостов и дорог, чтобы обеспечить приемлемое качество жизни граждан. Кроме того, требует улучшений транспортная инфраструктура, логистика, сообщение со столицей и соседними областными центрами, чтобы жители Донбасса больше не ощущали себя отдельной, заброшенной территорией.

В дальнейшем эксперт считает целесообразным переформатировать экономику региона, обеспечив не просто отстройку разрушенных или вывезенных в Россию предприятий, а технологически новое качество производства. По его словам, представленная в регионе металлургическая и угольная промышленность требуют модернизации, энергетика - развития альтернативных источников. Также есть значительный нереализованный потенциал в аграрной сфере.

Жалило предупреждает, что при восстановлении Донбасса будут внедряться социальные проекты, требующие значительных инвестиций, но вряд ли представляющие коммерческий интерес. Для таких проектов он предлагает привлекать европейские или международные фонды, международную помощь.

«Надо создать определенные финансовые механизмы, гарантирующие эффективное использование средств, исключение коррупционной составляющей и уровень доверия, позволяющий привлечь необходимые ресурсы. К примеру, можно создать фонд совместного или консорциумного финансирования с международным наблюдательным советом», - предлагает он.

По мнению эксперта, также понадобится техническая помощь по организации в регионе эффективных управленческих институтов, которые стали бы фундаментом для привлечения в регион частных и институциональных инвесторов.

Жалило отметил, что из оккупированного региона выехали порядка двух миллионов человек, потому он «обескровлен» с точки зрения человеческого капитала.

«Вряд ли значительная часть переселенцев туда вернется. Они уже адаптировались на новом месте, и чтобы их вернуть – нужно заинтересовать. Не исключено, что при реинтеграции может повториться ситуация 40-50 годов, когда на Донбасс целенаправленно привозили людей», - говорит эксперт.

При этом он допускает, что, к примеру, китайский инвестор, построивший свое предприятие на Донбассе, может привезти с собой китайских сотрудников для работы на этом предприятии.

Инвестиции в мир

Эксперты единогласно считают затраты на восстановление оккупированных территорий выгодной инвестицией.

«Если сугубо экономически, то мир однозначно лучше, чем война. Если помните, было несколько волн девальвации, и наиболее глубокая из них стала следствием потери этой территории и валютной выручки от металлургических предприятий. Если бы эти территории сохранились в составе Украины, доллар стоил бы 10-15 гривень», - считает Дмитрий Боярчук.

Эксперт напомнил, что сейчас Украина покупает уголь за валюту, а могла бы рассчитываться напрямую гривнями, что также было бы позитивным фактором для курса.

«Восстановление торговых связей: поставка товаров на мирную территорию, а не через линию фронта, будет выгоднее обеим сторонам. И сам процесс восстановления – это новые проекты, рабочие места и налоги в бюджет», - добавил он.

В то же время, Боярчук считает, что вопрос реинтеграции ОРДЛО нельзя рассматривать в сугубо экономической плоскости, без геополитического контекста, поскольку если Украину будут и далее раскалывать политики, то никакие евроинтеграционные процессы и инвестиции нам не светят.

Ярослав Жалило, в свою очередь, напомнил, что с потерей Донбасса Украина утратила свыше двадцати процентов промышленного и экспортного потенциала, а по некоторым направлениям потери были катастрофическими. К примеру, наша страна потеряла контроль над всеми месторождениями наиболее ценного сорта угля - антрацита.

«Но это не значит, что в случае реинтеграции мы сразу получим соответствующий прирост промышленного потенциала. Это уже не тот потенциал, и он, скорее, требует капиталовложений, чтобы стать генератором доходов, а не обузой. Лучшие предприятия уже украдены – они просто вывезены. Некоторые разрушены из-за боевых действий или прекращения производства», - пояснил он.

В то же время, эксперт отметил, что наличие вооруженного конфликта отпугивает инвесторов не только от этого региона, но и от страны в целом, что подтверждается снижением притока инвестиций в Украину после 2014 года.

«Прекращение огня, стабилизация ситуации и уверенность в том, что не будет обострения, - важные условия для страны в целом. Но для инвестирования в регион этого мало – нужна не механическая, я реальная реинтеграция, минимизирующая риски конфликтных ситуаций в будущем», - подытожил Жалило.

Иными словами, вопрос безопасности – ключевой, чтобы истерзанный российской военщиной и их боевиками Донбасс зажил новой жизнью. Получил миллиарды инвестиций, чтобы отстроить города, дороги и новые заводы. Сменить минные поля на подсолнечные и кукурузные. Открыть новые школы, больницы и стадионы. Все это вполне реально, но только под украинскими флагами.

Ольга Гордиенко