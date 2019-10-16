Фонд гарантирования завершил ликвидацию «Брокбизнесбанка» Курченко

Оставшиеся требования кредиторов к банку считаются погашенными.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию «Брокбизнесбанка», которая продолжалась с июня 2014 года.

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Как сообщила пресс-служба фонда, государственный регистратор внес запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций о госрегистрации ликвидации банка как юридического лица.

Также в фонде сообщили, что в этой связи оставшиеся требования кредиторов к банку считаются погашенными, а полномочия фонда как ликвидатора прекращаются.

Справка УНИАН. «Брокбизнесбанк» работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу крупных банков. Основным владельцем банка являлась группа ВЕТЭК Сергея Курченко.

Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации «Брокбизнесбанка» в июне 2014 года. С 3 марта 2014 года в банке работала временная администрация.