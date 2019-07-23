Нацбанк вернул 1,5 миллиарда рефинансирования из банков-банкротов

В том числе, НБУ получил средства от реализации Фондом гарантирования залогов банков на 1,3 млрд грн.

Национальный банк Украины в первом полугодии 2019 года получил в качестве погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1,446 млрд грн.

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Как сообщается на сайте НБУ, в том числе Нацбанк получил средства от реализации Фондом гарантирования вкладов физических лиц залогового имущества банков на 1,305 млрд грн, а также 90,9 млн грн от реализации недвижимости.

Кроме того, Нацбанк принял на баланс ипотеку на 30,4 млн грн, списал за счет сформированных резервов 17 млн грн и получил средства от погашения задолженности по залоговым кредитам на 2,6 млн грн.

Отмечается, что по самой высокой цене на уровне 722,3 млн грн были реализованы имущественные права банка «Надра». Также в первом полугодии в полном объеме реализованы находившиеся в залоге НБУ активы неплатежеспособных банков «Брокбизнесбанк», «Даниэль», «Автокразбанк» на общую сумму 26 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины за 2017-2018 годы получил в качестве погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков около 5 млрд грн.

Решение по реализации заложенных активов неплатежеспособных банков принимает исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц, однако Национальный банк как обеспеченный кредитор согласовывает способ и место реализации активов в залоге.