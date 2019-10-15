Почти половину всех зарплат украинцы получают в конвертах – исследование
09:59, 15 октября 2019Финансы
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Каждый третий сотрудник работает неофициально.
Почти половину всех зарплат украинцы получают в конверт / фото segodnya.ua
Почти половину всех зарплат украинцы получают в конверте.
Такие результаты опроса Киевского международного института социологии, говорится в сюжете "Сніданка з 1+1".
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В 2018 году 40% доходов украинского бизнеса оказались вне поля зрения фискальных органов, а каждый третий сотрудник украинской компании работал неофициально. По оценкам исследователей, 47% украинской экономики находилось в тени.
Напомним, нардепы подали законопроект с инициативой освободить молодежь от налогов. Они предлагают людей младше 27 лет, освободить от налогообложения заработной платы. За них также не будут платить налоги их работодатели.
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