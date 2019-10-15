Почти половину всех зарплат украинцы получают в конвертах – исследование

Каждый третий сотрудник работает неофициально.

Почти половину всех зарплат украинцы получают в конверте.

Такие результаты опроса Киевского международного института социологии, говорится в сюжете "Сніданка з 1+1".

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В 2018 году 40% доходов украинского бизнеса оказались вне поля зрения фискальных органов, а каждый третий сотрудник украинской компании работал неофициально. По оценкам исследователей, 47% украинской экономики находилось в тени.

Напомним, нардепы подали законопроект с инициативой освободить молодежь от налогов. Они предлагают людей младше 27 лет, освободить от налогообложения заработной платы. За них также не будут платить налоги их работодатели.