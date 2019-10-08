Курс гривни снова просел к доллару

Котировки гривни к евро выросли на 5 копеек.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке во вторник, 8 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,73/24,77 гривни/доллар, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,14/27,17 гривни/евро, что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на среду, 9 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,71 гривни/доллар, к евро – на уровне 27,14 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни на межбанковском валютном рынке к доллару США в понедельник, 7 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,72/24,76 гривни/доллар, что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.