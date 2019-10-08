ЕБРР и Евросоюз предоставят 120 миллионов евро на развитие малого и среднего бизнеса в Украине

Средства будут доступны через банки-партнеры: «Райффайзен Банк Аваль», «ПроКредит Банк» и «ОТП Банк».

Европейский банк реконструкции и развития совместно с Европейским Союзом открывает новую программу финансирования малого и среднего бизнеса в Украине в объеме 120 млн евро.

Как говорится в сообщении ЕБРР, средства в объеме до 70 млн евро в местной валюте будут доступны через банки-партнеры: «Райффайзен Банк Аваль», «ПроКредит Банк» и «ОТП Банк».

Кроме того, программа получит финансовый грант Евросоюза в рамках программы EU4Business.