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ЕБРР и Евросоюз предоставят 120 миллионов евро на развитие малого и среднего бизнеса в Украине

10:29, 08 октября 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Европейский банк реконструкции и развития совместно с Европейским Союзом открывает новую программу финансирования малого и среднего бизнеса в Украине в объеме 120 млн евро.

Как говорится в сообщении ЕБРР, средства в объеме до 70 млн евро в местной валюте будут доступны через банки-партнеры: «Райффайзен Банк Аваль», «ПроКредит Банк» и «ОТП Банк».

Кроме того, программа получит финансовый грант Евросоюза в рамках программы EU4Business.

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Теги: #Евросоюз#ЕБРР#бизнес в Украине