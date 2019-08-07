Украинцы в июле купили в банках на $94 миллиона больше валюты, чем продали

Покупка валюты превысила продажу после того, как два месяца подряд – в мае и июне – украинцы продали больше валюты.

Украинцы в июле купили через банковскую систему 1,501 млрд долл., или на 93,7 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем продали.

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, покупка валюты превысила продажу после того, как два месяца подряд (в мае и июне) украинцы продали больше валюты – на 25 и 176 млн долл. соответственно.

Также сообщается, что с начала года (за январь-июль) показатель продажи валюты населением через банки остается выше покупки - на 153,5 млн долл.

Справка УНИАН. Продажа валюты населением через банки в целом за 2018 год превысила ее покупку на 1,5 млрд долл.