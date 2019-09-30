Каждая третья гривня пойдет на погашение долгов: Гончарук расскажет депутатам о планах на 5 лет

Кабмин на этой неделе представит в Раде программу своей деятельности на ближайшие пять лет.

Кабинет министров на этой неделе представит в Верховной Раде программу своей деятельности на ближайшие пять лет.

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Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, программа состоит из трех разделов, двумя из которых является человеческий капитал и экономика.

Премьер указал, что Украина в ближайшие годы должна будет отдавать каждую третью гривню из госбюджета на погашение и обслуживание долгов. Поэтому, этому направлению уделяется достаточное внимание в программе. Также приоритетными сферами Гончарук назвал инфраструктуру и энергетику.

Премьер отметил, что программа деятельности его правительства построена на том, чтобы достигать определенные цели.

«Эффективность не должна измеряться количеством проведенных мероприятий, количеством фото на Facebook или количеством проведенных встреч. Все эти фейковые бумажные «галочко-палковые» системы ушли в прошлое. Мы попробовали поставить каждому министерству по каждому направлению измеряемую понятную цель с измеряемыми показателями. Это то, на что мы будем ориентироваться в ближайшее время, если парламент этот документ поддержит», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 29 сентября одобрил Программу действий правительства.