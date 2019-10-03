Почем сегодня валюта: евро снова выше 27 гривень, доллар подбирается к 25
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2485.9769 (2 октября – 2455.5302)
100 EUR – 2715.9298 (2 октября – 2676.0368)
Напомним, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины третий день подряд демонстрируют падение и к закрытию торгов в среду установились на уровне 24,90/24,93 грн/долл., что на 27 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,26/27,29 грн/евро, что на 45 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Как сообщал УНИАН, украинская гривня в конце прошлой недели, 27 сентября, по официальному курсу в очередной раз обновила четырехлетний максимум – на уровне 24,08 грн/долл. С начала текущей недели котировки гривни ежедневно снижаются.
Эксперты связывают снижение курса гривни в последние дни с ослаблением притока валюты от нерезидентов в облигации внутреннего госзайма, но пока не видят причин для существенной девальвации ввиду значительных объемов поступающей валютной выручки от экспорта рекордного урожая зерновых.