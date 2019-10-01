Кабмин хочет удвоить экспорт украинских товаров

В данный момент нет четкого перечня стран, за счет которых будет достигаться эта цель.

Кабинет министров ставит перед собой цель увеличить экспорт украинских товаров в два раза, заявил в эфире одного из телеканалов министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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"У нас есть конкретный KPI (ключевые показатели эффективности - УНИАН), что мы будем увеличивать экспорт в два раза путем уменьшения барьеров", - сказал он.

При этом министр отметил, что на данный момент нет четкого перечня стран, за счет которых будет достигаться эта цель.

"Мы не говорим, что мы в страны Азии или Африки (будем увеличивать экспорт – УНИАН). Мы говорим об уменьшении уровня ввозных пошлин, в том числе инструментов торговой защиты для нашего экспорта для ТОП-100 товарных линий на ТОП-20 рынках экспорта на 10%. Мы не говорим, что выберем рынки и будем их поддерживать. Мы говорим о том, что тот, кто сможет конкурентно экспортировать больше, то есть ТОП-100 товарных линий, тех и будем поддерживать. На каких рынках? Где будет больше. Топ-20 рынков. Это позволяет нам быть гибкими", - сказал Милованов.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый баланс Украины за январь-июнь 2019 года сведен с дефицитом в 1,619 миллиарда долларов, что в 1,7 раза выше дефицита за аналогичный период 2018 года в размере 977,6 миллиона долларов.

Справка УНИАН. По оценкам НБУ, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне 11,492 миллиарда долларов, что на 32,9% больше дефицита за 2017 год.

В то же время, Государственная служба статистики Украины оценила дефицит внешнеторгового баланса Украины за 2018 год в 5,826 миллиарда долларов, или в 2,3 раза больше дефицита за 2017 год.