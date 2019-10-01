ВТО снова ухудшила мировой прогноз из-за "торговых войн"

Выход Великобритании из Евросоюза также давит на мировую экономику.

Мировая торговля вырастет на 1,2% в этом году и на 2,7% в 2020-м, сообщила во вторник Всемирная торговая организация (ВТО), пересмотрев вниз предыдущий прогноз, поскольку спор между США и Китаем оказывает давление на глобальную торговлю.

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Об этом сообщает Reuters.

"Торговые конфликты представляют наибольший понижательный риск для прогноза, при этом макроэкономические потрясения и финансовая волатильность также являются потенциальными причинами более резкого спада", - говорится в заявлении ВТО.

Ранее организация понизила прогноз роста торговли до 2,6% в текущем году и до 3,0% в 2020-м.

Выход Великобритании из Евросоюза также давит на мировую экономику, сообщила ВТО, добавив, что Brexit без соглашения может оказать существенное влияние, которое, однако, будет в основном ограничиваться Европой.