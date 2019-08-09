Экономика Великобритании начала сокращаться впервые за много лет

Британский ВВП начал падать на фоне страха перед последствиями жестокого выхода из ЕС.

Экономика Великобритании неожиданно сократилась на 0,2% во втором квартале года. И это впервые с последнего квартала 2012-го, когда в стране наблюдалось аналогичное сокращение ВВП. Большее падение в последний раз в королевстве произошло в 2009-м во время рецессии после глобального финансового кризиса.

Как сообщает The Independent, Банк Англии и экономисты лондонского Сити еще до публикации официальных цифр ожидали нулевого роста в период с апреля по июнь. Ведь в первом квартале ВВП Британии вырос всего на 0,5%.

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В Службе национальной статистики (ONS) объяснили, что сокращение экономики страны произошло из-за падения производства. В частности, в ведомстве объясняют показатели уменьшением производства автомобилей. Поскольку ежегодное плановое закрытие на обслуживание, которое на заводах проводят летом, перенесли на апрель из-за ожидания, связанные с окончательной датой Brexit.

Единственный сектор британской экономики, который показал рост – это сфера обслуживания. Однако, ее рост тоже составил лишь 0,1% по сравнению с первым кварталом.

«Вероятность рецессии после двух кварталов сокращения экономики подряд теперь представляется очень высокой», - говорит главный экономист PwC Майк Джейкмен.

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Он добавил, что главные факторы, которые давят на экономику – это неопределенность, связанная с Brexit, и замедление глобальной экономики.

«Тот факт, что эти две проблемы остаются и могут даже ухудшиться в третьем квартале, ставит экономику Великобритании на лезвие ножа перед планом правительства провести Brexit 31 октября», - сказал эксперт.