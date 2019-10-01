Законопроект 1210 повлечет тотальное закрытие бизнеса до конца года - Южанина

Профильный комитет таки рекомендовал Раде одобрить законопроект 1210 в первом чтении.

О негативных последствиях для отечественной экономики вследствие принятия законопроекта 1210 шла речь во время последнего заседания парламентского комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, сообщает "5 канал".

В частности, народный депутат Нина Южанина отметила: "Законопроект будет иметь страшные негативные последствия для всей экономики: это тотальное закрытие крупного и среднего бизнеса уже к концу этого года".

Во время заседания депутаты от восточного региона оперировали конкретными цифрами. Речь шла о том, что рентная плата для отечественной металлургии станет выше в десять раз, чем у прямых конкурентов – российских производителей.

Вопреки мнению участников и предварительной критике проекта закона со стороны бизнес-ассоциаций, международных и отечественных экспертов и аналитиков, профильный комитет таки рекомендовал Раде одобриьб законопроект 1210 в первом чтении. Бизнес выразил обеспокоенность, что в дальнейшем их аргументы также не будут учтены.

В свою очередь, председатель комитета Даниил Гетманцев пообещал найти все компромиссы с металлургами. И также просмотреть рентную плату для добычи марганцевых руд. Которую, по словам Гетманцева, "выпустили из-под внимания случайно, и это была ошибка".