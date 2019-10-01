Гончарук пообещал, что "наездов" на белый бизнес и «маски-шоу» с участием силовиков не будет

Премьер-министр подчеркнул, что "наезды" на бизнес - это красная линия для правительства.

Премьер-министр Алексей Гончарук заверил украинский бизнес, что необоснованных проверок работающих в рамках правого поля предпринимателей, а также использования «маски-шоу» с участием правоохранителей в Украине не будет.

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«Мы точно не будем нападать на "белый" бизнес. Точно не будет безосновательных маски-шоу с целью загнать кого-то в какую-то схему», - заявил Гончарук в эфире одного из телеканалов.

Он призвал сообщать о подобных неправомерных случаях ущемления и давления на бизнес с целью оперативного реагирования на данные инциденты.

«Хочу подчеркнуть: если вам будет известно, что силовики "наезжают" на бизнес, для нас это красная линия. Первое решение, которое приняло наше правительство, - это упразднение экономического подразделения полиции. Законопроект готов, и мы очень ждем, чтобы в Украине быстро появился новый орган, не силовой, а аналитический, который бы занимался экономикой», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, по словам министра финансов Оксаны Маркаровой, поддержка малого бизнеса и микробизнеса будет приоритетом для правительства в течение следующих пяти лет.

25 сентября Кабинет министров Украины по представлению Министерства финансов временно, до создания Бюро финансовых расследований, оставил полномочия налоговой милиции в находящейся в состоянии реорганизации Государственной фискальной службе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной Раде принять закон о службе финансовых расследований (СФР) до 1 декабря текущего года.

Государственная служба финансовых расследований, о создании которой говорят уже не первый год, призвана помочь защитить права бизнеса в Украине. Ведомство займется расследованием экономических преступлений, тогда как сейчас эти полномочия есть у ряда силовых структур, в частности СБУ и налоговой милиции.