Кабмин одобрил программу действий правительства

Решение было принято на заседании Кабинета министров в воскресенье, 29 сентября.

Кабинет министров Украины одобрил программу действий правительства.

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Как говорится в сообщении на правительственном портале, такое решение было принято на заседании Кабмина в воскресенье, 29 сентября.

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук заявляла, что программа деятельности правительства будет разработана и представлена до 29 сентября.