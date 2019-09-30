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Кабмин одобрил программу действий правительства

09:23, 30 сентября 2019
Разное
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Кабмин одобрил Программу действий правительства / фото УНИАН

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Как говорится в сообщении на правительственном портале, такое решение было принято на заседании Кабмина в воскресенье, 29 сентября.

Как сообщал УНИАН, ранее представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук заявляла, что программа деятельности правительства будет разработана и представлена до 29 сентября.

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Теги: #Кабмин