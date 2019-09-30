Кабмин одобрил программу действий правительства
09:23, 30 сентября 2019Разное
162 0
Решение было принято на заседании Кабинета министров в воскресенье, 29 сентября.
Кабмин одобрил Программу действий правительства / фото УНИАН
Кабинет министров Украины одобрил программу действий правительства.
Читайте такжеГончарук заявил о намерении ликвидировать "схематоз" в Госгеокадастре и Госгеонадрах
Как говорится в сообщении на правительственном портале, такое решение было принято на заседании Кабмина в воскресенье, 29 сентября.
Как сообщал УНИАН, ранее представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук заявляла, что программа деятельности правительства будет разработана и представлена до 29 сентября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter