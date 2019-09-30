За недостоверную рекламу о кредитах будут наказывать: что грозит банкам

Возможны санкции от предупреждения до лишения лицензии, а также штрафы на банк и ответственное лицо.

Национальный банк Украины согласно принятому Верховной Радой закону о защите прав потребителей финансовых услуг будет наказывать финансовые учреждения за искажение данных о реальной стоимости кредитов в рекламной продукции.

Читайте такжеГончарук обещает, что кредиты под 11-12% станут реальностью летом

Об этом рассказала в интервью УНИАН начальник управления Национального банка Украины по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

По ее словам, банк может предлагать клиенту сопутствующие услуги, к примеру, страховку и платежную карту при оформлении кредита, но обязан раскрывать полные данные о реальной процентной ставке со всеми комиссиями.

«Теперь есть четкие требования к раскрытию информации и законодательно утверждена формула расчета ставки. Если по результатам конкретного обращения мы увидим, что банк действительно не раскрыл полную информацию, применим к нему меры воздействия», - сказала Лобайчук.

При этом она отметила, что возможны санкции от предупреждения до лишения лицензии. «Начнем с предупреждений, и очень надеемся, что банки нас услышат. Надеюсь и на то, что системных нарушений не будет, и до лишения лицензии дело не дойдет», - добавила Лобайчук.

Кроме того, она сообщила, что новый закон предусматривает несколько дополнительных случаев применения санкций, включая штраф на банк в размере от 50 до 600 минимумов доходов граждан, штраф к ответственному лицу - в размере до 500 минимумов доходов граждан. «И так за каждое нарушение, а в банке может быть несколько миллионов клиентов», - предупредила Лобайчук.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 сентября приняла закон о защите прав потребителей финансовых услуг, обязывающий банки информировать потенциальных заемщиков обо всех предстоящих расходах по кредиту, включая дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц. Также закон вводит одинаковые правила для банков и небанковских финучреждений относительно рекламы финансовых услуг. Закон ожидает подписи главы парламента и президента Украины. Полномочия по защите прав потребителей финансовых услуг в рамках закона получил Национальный банк, в котором уже создано соответствующее управление под руководством Ольги Лобайчук.

Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН.