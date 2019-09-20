Потребительские кредиты: депутаты обязывали банки показывать настоящие процентные ставки

Закон позволит защитить права потребителей финансовых услуг за счет установления ответственности финучреждений за нарушение прав потребителей.

Верховная Рада приняла закон, который включает в потребительский кредит полную информацию о расходах потребителя, включая дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц, а также вводит одинаковые правила для банков и небанковских учреждений в сфере рекламы финансовых услуг.

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 309 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к законопроекту №1085-1 сказано, что документ позволит защитить права потребителей финансовых услуг за счет установления ответственности финучреждений за нарушение прав потребителей.

В частности, закон предусматривает установление полномочий государственных органов по защите прав потребителей финансовых услуг и определению принципов защиты прав потребителей финансовых услуг.

«Такими органами, в соответствии с законопроектом, являются Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг», - говорится в документе.

Также, принятый закон предполагает расширение понятия общих расходов по потребительскому кредиту путем включения в это понятие всех расходов потребителя, включая дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц.

«Законопроект предлагает установить единый для всех финансовых учреждений-кредитодателей формат расчета общей стоимости кредита для потребителя и единую формулу расчета реальной годовой процентной ставки, результаты расчетов которых должны быть указаны в договоре о потребительском кредите», - говорится в пояснительной записке.

Также, документом вводятся одинаковые правила для банков и небанковских учреждений в сфере рекламы финансовых услуг и предоставления информации о них.

«Проект закона вводит единые требования к рекламе услуг, договорам о предоставлении финансовых услуг, по раскрытию информации банками и небанковскими финансовыми учреждениями и одинаковую ответственность за нарушение прав потребителей финансовых услуг. Это позволит потребителям лучше сравнивать различные финансовые продукты, а также создаст одинаковые конкурентные условия для самих финансовых учреждений», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о включении в потребительский кредит полной информации о расходах потребителя вместе с дополнительными и сопутствующими услугами третьих лиц.