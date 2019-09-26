С начала войны на Донбассе правительство Германии предоставило Украине финансовую помощь на почти 1,4 миллиарда евро

В частности, отмечается, что только на сотрудничество в области развития с 2014 года было направлено 544 млн евро.

С начала конфликта на Донбассе правительство Германии предоставило Украине финансовую помощь на почти 1,4 миллиарда евро.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные правительства ФРГ.

В частности, отмечается, что только на сотрудничество в области развития с 2014 года было направлено 544 миллиона евро.

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Кроме того, размер гуманитарной помощи Украине от немецкого правительства составил 110 млн евро, также ФРГ предоставила кредиты на общую сумму 500 млн евро. Еще 25 млн евро были потрачены на мероприятия по стабилизации ситуации, в том числе мониторинг конфликта на Донбассе. Согласно обновленным данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Германия является третьим по величине донором Украины после Евросоюза и США, отмечает издание.

«В Брюсселе, в свою очередь, также заявили о значительной поддержке, которая была оказана Украине. В частности, с 2014 года Евросоюз и европейские финансовые институты направили более 15 млрд евро в виде грантов и займов для поддержки процесса реформ в Украине с четкими условиями для дальнейшего прогресса», - говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС, обнародованном 24 сентября.

Как известно, президент США Дональд Трамп 25 сентября призвал ряд стран ЕС, в частности Германию и Францию, увеличить размер их помощи Украине. А во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле этого года Трамп критиковал Берлин, отметив, что власти ФРГ ничего не делают для Киева.

«Мы много делаем для Украины, тратим много усилий и времени. Гораздо больше, чем европейские страны; они должны помогать вам больше. Германия не делает для вас почти ничего... Ангела Меркель говорит об Украине, но ничего не делает», - говорится в опубликованной стенограмме беседы Трампа с Зеленским.