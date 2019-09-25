Стенограмма Белого дома: Трамп с Зеленским раскритиковали пассивную позицию Европы

В разговоре два президента упомянули о реакции Франции и Германии на заявление Зеленского усилить санкции в отношении России.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским вспомнил о позиции Европы относительно усиления давления на Россию.

Трамп, в частности, заявил, что США больше поддерживают Украину, чем Евросоюз, говорится в стенограмме Белого дома.

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«Германия не делает почти ничего. Все, что они делают, – это говорят. И я считаю, что именно об этом вы должны у них спросить. Когда я разговаривал с Меркель, она только говорила об Украине, но ничего не делала», – сказал Трамп.

В ответ Зеленский согласился со словами Трампа и отметил, что лидеры Франции и Германии не ответили на его заявление об усилении санкционного давления на Россию.

По мнению Зеленского, Европа должна была бы быть большим партнером для Украины, но технически эту роль выполняют Соединенные Штаты.

Как сообщал УНИАН, 25 июля в пресс-службе Зеленского заявили, что в ходе телефонного разговора Трамп выразил уверенность, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины и "завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".

Скандал между Белым домом и Конгрессом разгорелся после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты разоблачителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии США и бывшего вице-президента США Джо Байдена. 21 сентября конгрессмены США обратились в администрацию Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским.