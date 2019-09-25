Кабмин утвердил советников для четырех объектов большой приватизации

Речь идет об угольной компании "Краснолиманская", Объединенной горно-химической компании, Одесском припортовом заводе и заводе "Электротяжмаш".

Кабинет министров утвердил советников для четырех объектов большой приватизации.

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после сегодняшнего заседания правительства.

"Это техническое решение. Эти советники должны подготовить эти четыре объекта большой приватизации к процессу приватизации. Это профессионалы, которые должны изучить ситуацию на этих объектах и посоветовать правительству, что с ними делать и каким образом их лучше приватизировать, или на данном этапе их лучше вообще не приватизировать", - сказал он.

Как отметил на своей странице в соцсети Facebook народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании Кабмина, речь идет об угольной компании "Краснолиманская", Объединенной горно-химической компании, Одесском припортовом заводе и заводе "Электротяжмаш".

По его словам, Кабмин не только утвердил советников, но и обязал Фонд госимущества оплатить их услуги. При этом оплата состоит из фиксированной части и процента по итогам продажи активов.

Так, советник по продаже угольной компании "Краснолиманская" - компания "Конкорд Консалтинг" - получит 6,5 миллиона гривень и 1,7% от суммы продажи предприятия.

По Объединенной горно-химической компании вознаграждение составляет 12,258 миллиона гривень и 1% от суммы продажи предприятия. Советником по данному предприятию выступает "БДО Корпоративные финансы".

Советник по продаже завода "Электротяжмаш", компания "КПМГ Украина", получит 7,682 миллиона гривень и 1,49% от суммы продажи предприятия.

Советник по продаже Одесского припортового завода, компания Pericles Global Advisory LLC, получит 855 тысяч долларов и 1,74% от суммы продажи предприятия.

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года Фонд госимущества Украины (ФГИУ) подписал договор с инвестиционным советником по приватизации Одесского припортового завода Pericles Global Advisory LLC.

В сентябре прошлого года ФГИУ заключил договоры с инвестиционными советниками, которые привлечены для продажи других объектов большой приватизации.

Так, был подписан договор с компанией "KPMG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting для подготовки к продаже ГП "Завод "Электротяжмаш".

Кроме того, был подписан договор с "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners для подготовки к приватизации предприятий "Угольная компания "Краснолиманская", "Президент Отель" и "Индар".

Также ФГИУ подписал договор с "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и ASSET EXPERTISE для подготовки ПАО "Объединенная горно-химическая компания".

Однако позже результаты конкурса по отбору советников были опротестованы в суде.