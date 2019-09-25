Кабмин утвердил советников для четырех объектов большой приватизации
Кабинет министров утвердил советников для четырех объектов большой приватизации.
Читайте такжеЗеленский поручил Кабмину передать 500 предприятий для малой приватизации
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после сегодняшнего заседания правительства.
"Это техническое решение. Эти советники должны подготовить эти четыре объекта большой приватизации к процессу приватизации. Это профессионалы, которые должны изучить ситуацию на этих объектах и посоветовать правительству, что с ними делать и каким образом их лучше приватизировать, или на данном этапе их лучше вообще не приватизировать", - сказал он.
Как отметил на своей странице в соцсети Facebook народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании Кабмина, речь идет об угольной компании "Краснолиманская", Объединенной горно-химической компании, Одесском припортовом заводе и заводе "Электротяжмаш".
По его словам, Кабмин не только утвердил советников, но и обязал Фонд госимущества оплатить их услуги. При этом оплата состоит из фиксированной части и процента по итогам продажи активов.
Так, советник по продаже угольной компании "Краснолиманская" - компания "Конкорд Консалтинг" - получит 6,5 миллиона гривень и 1,7% от суммы продажи предприятия.
По Объединенной горно-химической компании вознаграждение составляет 12,258 миллиона гривень и 1% от суммы продажи предприятия. Советником по данному предприятию выступает "БДО Корпоративные финансы".
Советник по продаже завода "Электротяжмаш", компания "КПМГ Украина", получит 7,682 миллиона гривень и 1,49% от суммы продажи предприятия.
Советник по продаже Одесского припортового завода, компания Pericles Global Advisory LLC, получит 855 тысяч долларов и 1,74% от суммы продажи предприятия.
Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года Фонд госимущества Украины (ФГИУ) подписал договор с инвестиционным советником по приватизации Одесского припортового завода Pericles Global Advisory LLC.
В сентябре прошлого года ФГИУ заключил договоры с инвестиционными советниками, которые привлечены для продажи других объектов большой приватизации.
Так, был подписан договор с компанией "KPMG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting для подготовки к продаже ГП "Завод "Электротяжмаш".
Кроме того, был подписан договор с "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса", Redcliffe Partners для подготовки к приватизации предприятий "Угольная компания "Краснолиманская", "Президент Отель" и "Индар".
Также ФГИУ подписал договор с "BDO корпоративные финансы" в составе консорциума Baker McKenzie, Baker Tilly Ukraine и ASSET EXPERTISE для подготовки ПАО "Объединенная горно-химическая компания".
Однако позже результаты конкурса по отбору советников были опротестованы в суде.