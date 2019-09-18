Суд утвердил мировое соглашение между НБУ и поручителем по рефинансированию «ПриватБанка»

Компания взяла на себя обязательство погасить задолженность по кредиту в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества.

Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил мировое соглашение между Национальным банком Украины и компанией «Арлан», которая является имущественным поручителем по кредитным обязательствам «ПриватБанка».

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Как сообщается на сайте НБУ, в мае 2018 года регулятор подал иск в суд об обращении взыскания на недвижимость компании «Арлан», которое было передано в залог Нацбанку по кредиту рефинансирования «ПриватБанка» незадолго до национализации.

Отмечается, что компания «Арлан» выступила инициатором соглашения, в котором взяла на себя обязательство погасить задолженность банка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового ипотечного имущества.

В НБУ напомнили, что это уже второй пример решения судебного спора с имущественным поручителем по кредитным обязательствам «ПриватБанка» путем заключения мирового соглашения.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Никопольский завод ферросплавов досрочно выполнил обязательства перед Национальным банком Украины по мировому соглашению, погасив задолженность «ПриватБанка» по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества завода.