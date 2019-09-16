"ПриватБанк" после сбоя работает в обычном режиме - НБУ
13:26, 16 сентября 2019Финансы
232 0
Банк не испытывает оттока средств клиентов.
Крупнейший банк Украины чувствует себя чудесно / фото УНИАН
Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" после пережитого сбоя работает в обычном режиме и не испытывает оттока средств клиентов.
Читайте такжеПравоохранители проводят обыски в "ПриватБанке"
Об этом сообщила журналистам первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
"Сейчас он чувствует себя чудесно. Просто такое совпадение – пятница 13-е. Иногда такое бывает – технический сбой", - сказала Рожкова.
Она подчеркнула, что банк отреагировал очень оперативно: "Он уведомил не только своих клиентов, но и регулятора о том, что есть такая ситуация, но она под контролем".
Рожкова отметила, что банк восстановил работу в течение шести часов и теперь работает в обычном режиме и оттока средств клиентов не испытывает.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter