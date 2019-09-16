"ПриватБанк" после сбоя работает в обычном режиме - НБУ

Банк не испытывает оттока средств клиентов.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" после пережитого сбоя работает в обычном режиме и не испытывает оттока средств клиентов.

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Об этом сообщила журналистам первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"Сейчас он чувствует себя чудесно. Просто такое совпадение – пятница 13-е. Иногда такое бывает – технический сбой", - сказала Рожкова.

Она подчеркнула, что банк отреагировал очень оперативно: "Он уведомил не только своих клиентов, но и регулятора о том, что есть такая ситуация, но она под контролем".

Рожкова отметила, что банк восстановил работу в течение шести часов и теперь работает в обычном режиме и оттока средств клиентов не испытывает.