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"ПриватБанк" после сбоя работает в обычном режиме - НБУ

13:26, 16 сентября 2019
Финансы
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Крупнейший банк Украины чувствует себя чудесно / фото УНИАН

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Об этом сообщила журналистам первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"Сейчас он чувствует себя чудесно. Просто такое совпадение – пятница 13-е. Иногда такое бывает – технический сбой", - сказала Рожкова.

Она подчеркнула, что банк отреагировал очень оперативно: "Он уведомил не только своих клиентов, но и регулятора о том, что есть такая ситуация, но она под контролем".

Рожкова отметила, что банк восстановил работу в течение шести часов и теперь работает в обычном режиме и оттока средств клиентов не испытывает.

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Теги: #Приватбанк#глобальный сбой