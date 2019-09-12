«ПриватБанк» отчитался о рекордной прибыли в почти 26 миллиардов гривень

Это рекордный показатель для банковской системы.

Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» за 8 месяцев получил 25,8 млрд грн чистой прибыли, что является рекордным показателем для банковской системы и почти втрое выше прибыли банка за аналогичный период прошлого года.

Читайте такжеВ Украине появилась технология оплаты "лицом"

Как сообщили в пресс-службе банка, чистый комиссионный доход банка за 8 месяцев достиг 11,6 млрд грн, или 45,1% в доходах банка благодаря увеличению количества активных клиентов и транзакций в онлайн-банке Приват24.

«Что отличает бизнес-модель «ПриватБанка» и делает ее устойчивой – это транзакционный бизнес. Приват24 - ядро современной бизнес-модели банка. За последний год ежедневное количество транзакций в Приват24 выросло на 700 тысяч, – отметил глава правления банка Петр Крумханзл. – Ежемесячно через Приват24 украинцы покупают товаров и оплачивают услуг на сумму более 65 млрд грн. Если бы у «ПриватБанка» не было самой передовой онлайн-платформы для обслуживания такого количества клиентов и транзакций, нам пришлось бы открывать более 7,5 тысяч новых отделений».

Также в банке сообщили, что с начала года в Приват24 появились две новые функции – продажа электронных полисов ОСАГО и обмен валют онлайн, а до конца года появятся возможность покупки физлицами ОВГЗ и выпуск полноценной банковской виртуальной карты.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.