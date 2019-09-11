Торговая война: Китай отменил пошлины на некоторые товары из США

Товары тесно связаны со средствами жизнеобеспечения, среди них - смазочное масло, противоопухолевые препараты и медицинские линейные ускорители.

Комитет Госсовета КНР по таможенным тарифам объявил об освобождении от дополнительных ввозных пошлин 16 наименований американских товаров.

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Как сообщает Global Times, категории тесно связаны со средствами жизнеобеспечения, среди них - смазочное масло, противоопухолевые препараты и медицинские линейные ускорители, передает kommersant.

Исключения будут действовать с 17 сентября 2019-го до 16 сентября 2020 года. Китай продолжит разработку списков товаров, которые не будут облагаться пошлинами.

Напомним, с сентября США на 15% повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд. На другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября пошлины составят 30%.

Китай в ответ на это ввел десятипроцентные пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд, а вторую часть дополнительных пошлин в 5% введут 15 декабря.