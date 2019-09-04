Нацбанк не смог продать памятные монеты в честь получения томоса

Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок от участников.

Аукцион по продаже памятных монет, выпущенных по случаю предоставления Украине томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ), не состоялся из-за отсутствия желающих принять в нем участие.

Читайте такжеНацбанк с понедельника начнет продажу наборов разменных монетОб этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Национального банка Украины (НБУ).

«Аукцион по продаже памятных монет «Предоставление томоса об автокефалии Православной церкви Украины», запланированный на площадке Универсальной товарной биржи «Контрактовый дом УМВБ 29 августа 2019 года, не состоялся в связи с отсутствием заявок от участников», – отмечается в соответствующем сообщении.

На данном аукционе каждый желающий мог приобрести монеты номиналом 100 гривень из золота в футляре, номиналом 50 гривень из серебра в футляре, номиналом 20 гривень из серебра в футляре, номиналом 5 гривень из нейзильбера в сувенирной упаковке.

Как ранее сообщал УНИАН, Нацбанк выпустил монету в честь князя Ярослава Мудрого.