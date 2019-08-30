Новый премьер-министр встретился с журналистами в саду: говорил о МВФ и транзите российского раза (видео)

Председатель правительства имеет много планов и идей относительно работы Кабинета министров.

Новоизбранный премьер-министр Украины Алексей Гончарук уже озвучил свои планы относительно главных вопросов и встреч во время своей пресс-конференции.

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Гончарук заявил, что все государственные предприятия хотят передать в ведомство отдельного холдинга, над созданием которого сейчас думает новое правительство.

"Мы сейчас думаем над созданием государственного холдинга, который вывел бы все эти коммунальные и государственные предприятия из-под министерств. Чтобы в каждого министра не было этого балласта на балансе. Из-под Кабмина это нужно убрать, политики вообще не должны этим заниматься", – отметил глава правительства, передает ТСН.

Также он планирует, что новый Кабинет министров будет работать не меньше года. По словам Гончарука, никакой договоренности о каких-то дедлайнах с президентом Владимиром Зеленским не было. "Год - это достаточный период времени для того, чтобы сделать вывод, эффективны мы или не эффективны", - сообщил он.

Новоназначенное украинское правительство формирует свою позицию на трехсторонних переговорах между Украиной, Россией и ЕС относительно заключения нового контракта о транзите российского газа в Европу.

По словам Гончарука, пока о четкой позиции Украины на переговорах говорить трудно, ведь она еще формируется. Однако правительство планирует заключить многолетний контракт по транзиту.

"Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта о транзите. Для этого нужно хорошо поработать", – сказал премьер.

Он не забыл о МВФ. Гончарук сообщил, что визит миссии Международного валютного фонда в Украину ожидается в период от 10 до 24 сентября 2019 года. "Поэтому уже за несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры относительно новой, на 3-4 года, программы сотрудничества с Украиной", – сказал Гончарук.

Также он объяснил, почему Авакова оставили на должности. "Главный аргумент — в условиях войны, молодого правительства, которое не имеет опыта, он отвечает за самый большой блок по безопасности. Принимали во внимание также то, что Аваков принимал участие в обеспечении честных выборов. По совокупности команда приняла решение его оставить", - сказал премьер.

Алексей Гончарук сообщил, что новый Кабмин планирует разделить "Укрзализныцю" на три части и продать частным инвесторам. Он уверен, что УЗ нужно разделить на три компании и только одну из них оставить в государственной собственности.

"Лично моя позиция: чем меньше государства в экономике, тем лучше. Конечно, останутся предприятия, которые являются стратегическими — та же Укрзализныця. Там есть часть, которая не может быть приватизирована — железнодорожное полотно. Есть модель, когда предприятие делится на операторов трех различных частей. Это отдельная и очень сложная история. То, что может быть и является естественной монополией, где не может быть конкурентного рынка, можно оставить государству. И то, я бы заводил туда частный капитал", – отметил Гончарук.

Напомним, 29 августа, во время первого пленарного заседания Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром Украины Алексея Гончарука. Его кандидатуру подал президент Владимир Зеленский. Поддержали ее 290 народных депутатов.