Обозначили "красные линии": премьер-министр объяснил, почему Авакова оставили в новом правительстве

Алексей Гончарук не считает Арсена Авакова незаменимым.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что решение оставить Арсена Авакова на должности министра внутренних дел является одним из самых сложных.

Об этом Гончарук рассказал в беседе журналистам 30 августа, передает Украинская правда.

"Мы очень четко обозначили "красные линии". Мы поговорили серьезно... У президента был разговор и не один, я лично общался с ним об этом. Мы с ним поговорим еще не раз, и внимательно посмотрим, что происходит в министерстве", – сказал он.

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По мнению Гончарука, Аваков сделал много хорошего для страны в определенный период времени, но есть и основания считать министра "большим бизнесменом, который, в том числе, имеет какие-то свои интересы".

"Но что я хочу, чтобы вы четко понимали. Я говорил за трибуной парламента о том, что воровать не будут. Это означает, что никаких исключений быть не может. И если будут конкретные предметные претензии, человек должен уйти", – заявил глава нового правительства.

Премьер пояснил, что Авакова оставили только из-за войны в стране и прозрачных выборов 2019 года.

"Он точно не является незаменимым. Абсолютно точно есть люди, которые могли бы его заменить. Почему было принято решение его оставить? Только из одного соображения: в стране – война, и в условиях войны человека, который отвечает за самый безопасный блок в правительстве, учитывая, что правительство молодое, учитывая, что господин Аваков принимал участие в обеспечении честных выборов. А вы видели, что Украина состоялась как демократическое государство...", – добавил он.

По словам Гончарука, на следующей неделе с Аваковым у него будет "сложный разговор", в частности – насчет реформы правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, более 20 общественных организаций призвали президента и его монобольшинство в Верховной Раде не переназначать министра внутренних дел Авакова на любые должности.

Активисты обвиняют министра внутренних дел в провале реформы органов внутренних дел; переаттестации в полиции, последствием чего стала реабилитация старых кадров милиции и "беркутовцев"; нераскрытии десятков заказных убийств и нападений на общественных деятелей, адвокатов, журналистов, политиков, правозащитников; совершении коррупционных закупок.

28 августа активисты с этими требованиями пикетировали Офис президента.

29 августа Авакова оставили в новом составе правительства, а председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что министра переназначили под “персональную ответственность” президента.