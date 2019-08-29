Миссия МВФ прибудет в Киев через несколько недель - Гончарук

Речь пойдет о программе сотрудничества на три-четыре года.

Кандидат на должность премьер-министра Алексей Гончарук ожидает, что через несколько недель в Киев прибудет новая миссия МВФ, с которой будут вести переговоры о новой программе сотрудничества с Украиной сроком на три-четыре года.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте.

«Через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры о новой трех-четырехлетней программе сотрудничества с Украиной», - сказал он.

«Нам очень важно изменить отношение к Украине в мире. Речь об имидже. Наш кредитный рейтинг говорит сам за себя, все эти спекулятивные названия не обижают, но это результат нашей общей работы за последние десятилетия. Это нужно изменить как можно скорее. И основой для этих изменений должно стать сотрудничество с нашими международными партнерами и кредиторами», - добавил Гончарук.

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Как сообщал УНИАН, миссия МВФ работала в Украине в мае с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

Накануне приезда миссии президент Украины Владимир Зеленский инициировал внеочередные парламентские выборы 21 июля и предложил действующему составу правительства подать в отставку.

По итогам майской миссии в МВФ заявили, что Фонд возобновит переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров.