Переговоры о новой программе сотрудничества с МВФ запланированы на сентябрь - Герус

Представитель президента в Кабмине считает, что цену на газ не стоит вписывать в меморандум как ключевое условие.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявляет, что переговоры по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом запланированы на сентябрь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в штабе партии "Слуга народа".

"Я на этой неделе буду встречаться с представителем МВФ... Сейчас у нас предыдущая программа фактически завершена, немного досрочно. Будут переговоры в сентябре о новой программе. Какие пункты будут установлены в меморандуме - это будет зависеть от результатов переговоров", - сказал он.

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"По моему мнению, цену газа не стоит вписывать в меморандум как ключевое условие", - заявил Герус.

По его словам, цена на газ уже является политическим вопросом, и часто на нем спекулируют.

"Однозначно, нужно будет выходить на позицию, которая позволит продолжить сотрудничество с МВФ", - сказал Герус.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины прогнозирует старт новой программы структурного финансирования с Международным валютным фондом и получение в ее рамках 2 млрд долл. в четвертом квартале 2019 года.