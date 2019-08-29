Реальная зарплата в июле выросла на 9,5%
09:02, 29 августа 2019Финансы
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Средняя номинальная заработная плата в июле составила 10 971 гривню.
фото УНИАН
Реальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в Украине в июле выросла на 2,4% по сравнению с июнем.
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Об этом сказано в сообщении Государственной службы статистики.
"По сравнению с июнем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,7%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с июлем 2018 года) - на 19,6%. Индекс реальной заработной платы в июле 2019 года по сравнению с июнем 2019 года составил 102,4%, а по сравнению с июлем 2018 года - 109,5%", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что средняя номинальная заработная плата в июле составила 10 971 гривню.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман спрогнозировал увеличение средней зарплаты до 540 долларов в следующем году.
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