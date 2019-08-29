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Реальная зарплата в июле выросла на 9,5%

09:02, 29 августа 2019
Финансы
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фото УНИАН

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Об этом сказано в сообщении Государственной службы статистики.

"По сравнению с июнем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,7%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с июлем 2018 года) - на 19,6%. Индекс реальной заработной платы в июле 2019 года по сравнению с июнем 2019 года составил 102,4%, а по сравнению с июлем 2018 года - 109,5%", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что средняя номинальная заработная плата в июле составила 10 971 гривню.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман спрогнозировал увеличение средней зарплаты до 540 долларов в следующем году.

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Теги: #реальная зарплата#зарплата в Украине#Гасстат зарплата