Доллар резко подешевел: свежие курсы Нацбанка

Национальный банк на пятницу, 23 августа, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,04 грн/долл., к евро – на уровне 27,75 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2504.2697 (22 августа – 2520.4427)

100 EUR – 2775.4821 (22 августа – 2798.6996)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 22 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,03/25,07 грн/долл., что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находились на уровне 27,77/27,81 грн/евро, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.