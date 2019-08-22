Гривня “отвоевала” в доллара еще 8 копеек

Гривня на межбанке 22 августа выросла к доллару на 8 копеек – до 25,03/25,07 грн/долл.

В четверг, 22 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,03/25,07 грн/долл., что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 27,77/27,81 грн/евро, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на пятницу, 23 августа, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,04 грн/долл., к евро – на уровне 27,75 грн/евро.