Банков, в которых можно получить субсидии «живыми» деньгами, стало больше

Получить субсидию можно будет в отделениях любого из 34 уполномоченных банков.

Кабинет министров Украины расширил список уполномоченных на осуществление социальных выплат банков до 34. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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“Правительство расширило перечень банков, через которые украинцы могут получать монетизированного субсидию. Это может быть один из 34 уполномоченных банков на осуществление социальных выплат”, – сказано в сообщении.

С октября текущего года выплачивать субсидии наличными будут местные органы социальной защиты населения.

Для этого Пенсионный фонд предоставит выплатные реквизиты (счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты), на которые пенсионеры получают пенсии.

Те граждане, которые еще не вышли на пенсию, смогут получить субсидию как на открытые ранее счета в «Ощадбанке», так и в другом банковском учреждении. Для этого необходимо обратиться с соответствующим заявлением в управление соцзащиты и предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором есть желание получать субсидию наличными.

Субсидианты, у которых нет счета в уполномоченных банках, до предоставления информации о платежных реквизитах будут получать монетизированную субсидию через Укрпочту по адресу, указанному при обращении за субсидией.

Тем, кому назначена безналичная форму помощи – а это домохозяйства с долгами за коммунальные услуги – будут получать субсидию исключительно через «Ощадбанк».

Зимнюю субсидию управления соцзащиты начнут рассчитывать в октябре на основе доходов, полученных в 1-2 кварталах 2019 года.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман в конце 2018 года заявил, что все 100% субсидий населению по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2019 году будут монетизированы.

По состоянию на апрель 2019 года около 90% получателей монетизированной субсидии рассчитались за потребленные услуги перед КП «Киевтеплоэнерго».

За этот же период 62% получателей монетизированной субсидии в Киеве рассчитались за услуги по водоснабжению и водоотведению с «Киевводоканалом».

В мае премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины планирует постепенно монетизировать все существующие льготы - по примеру монетизации коммунальных субсидий.