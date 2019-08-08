Украине нужна новая программа с МВФ на $5-10 миллиардов – Нацбанк

Первый транш может поступить до конца года.

Украине нужна новая долгосрочная программа сотрудничества с Международным валютным фондом на общую сумму 5-10 млрд долл., считают в Национальном банке Украины.

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Как сообщили в пресс-службе регулятора со ссылкой на интервью заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, первый транш по новой программе с МВФ в объеме около 2 млрд долл. может поступить до конца года, и примерно такие же объемы финансирования МВФ можно ожидать в 2020-2021 годах.

В НБУ ожидают, что обязательства Украины в рамках новой программы вряд ли будут сильно отличаться от условий предыдущих соглашений. В частности, международные партнеры ожидают антикоррупционную, судебную и земельную реформы, а также продолжения взвешенной фискальной политики и снижения доли просроченной задолженности в кредитном портфеле банковской системы.

«Новая программа с МВФ - это прежде всего позитивный сигнал для инвесторов и международных партнеров Украины, индикатор продолжения реформ. Текущий уровень международных резервов является достаточным для сглаживания Национальным банком колебаний на валютном рынке и выполнения обязательств правительства», - отметили в НБУ.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ работала в Украине с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

По итогам майской миссии в МВФ заявили, что Фонд возобновит переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров.