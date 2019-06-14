МВФ ждет завершения выборов в Раду для дальнейшего сотрудничества с Украиной

Фонд проводил стартовые переговоры с Украиной о новой программе на уровне персонала.

Международный валютный фонд проводил стартовые переговоры с Украиной о новой программе на уровне персонала, но по-прежнему ждет завершения предстоящих парламентских выборов для продолжения дискуссий.

Об этом сообщается на сайте Фонда со ссылкой на заявление главы департамента коммуникаций МВФ Джерри Райса на традиционном брифинге в Вашингтоне.

«В Украине должны состояться выборы, и мы ждем окончания выборов, прежде чем сможем продолжить дальнейшее обсуждение», - сказал Райс, комментируя заявления украинских чиновников о возможном старте новой трех-четырехлетней программы с МВФ в конце 2019 года.

«Наш персонал был в Украине с визитом, и у нас было стартовое обсуждение. Но мы хотим дождаться выборов, чтобы двигаться вперед», - добавил Райс.

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Заместитель главы Администрации президента Алексей Гончарук в интервью «НВ. Бизнес» 12 июня заявил, что в АП начали думать над новой программой с Международным валютным фондом на 3-4 года.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ работала в Украине с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

Накануне приезда миссии президент Украины Владимир Зеленский инициировал внеочередные парламентские выборы 21 июля и предложил действующему составу правительства подать в отставку.

По итогам майской миссии в МВФ заявили, что Фонд возобновит переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров.