Нацбанк разрешил бизнесу покупать валюту в кредит

Новые правила будут действовать с завтрашнего дня.

Национальный банк Украины разрешил бизнесу покупать валюту за кредитные средства в гривне без ограничений.

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Как сообщается на сайте НБУ, новые правила будут действовать с завтрашнего дня, 8 августа.

По оценкам НБУ, нововведения позволят бизнесу более эффективно управлять ликвидностью и покупать необходимые объемы валюты для выполнения обязательств в удобное время.

Одновременно Нацбанк обязал банки завершать надзор за экспортными операциями в течение 5 рабочих дней с момента получения от регулятора информации об изменении обслуживающего банка в таможенной декларации клиента.

Кроме того, Нацбанк уточнил порядок осуществления надзора за импортными операциями в случае изменения обслуживающего банка в таможенной декларации.

Справка УНИАН. С введением в действие в Украине в феврале текущего года нового Закона «О валюте и валютных операциях» на рынке перестали действовать порядка тридцати ограничений.

Кроме того, в этом году Нацбанк полностью отменил обязательную продажу валютной выручки экспортерами, норму по предварительному депонированию гривни для покупки валюты и ограничения на репатриацию дивидендов.