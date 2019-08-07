НБУ выдал лицензии двум небанковским финучреждениям

Лицензии получили компании "Либерти Финанс" и "Обменочка".

Национальный банк Украины выдал лицензии двум небанковским финансовым учреждениям – компаниям "Либерти Финанс" и "Обменочка".

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Как сообщила пресс-служба НБУ, компания "Либерти Финанс" получила лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, компания "Обменочка" - лицензию на проведение валютных операций.

В НБУ отметили, что компания "Либерти Финанс" стала 64-ым обладателем соответствующей лицензии, "Обменочка" - 34-м.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины добавил операторов почтовой связи в перечень субъектов, имеющих право приема гривневой наличности для дальнейшего перевода. Услуга доступна операторам, получившим лицензию НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.