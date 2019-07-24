Нацбанк планирует изменения на платежном рынке Украины – ЕБА

В том числе ожидается введение новых платежных услуг, расширение круга их поставщиков и повышение защиты прав пользователей.

Национальный банк Украины планирует революционные изменения в регулировании украинского платежного рынка, включая введение новых платежных услуг, расширение круга их поставщиков и повышение защиты прав пользователей.

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Как сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации со ссылкой на итоги встречи с руководством НБУ, в ближайшее время ожидается новый законопроект о платежных услугах в Украине, который должен стать аналогом европейской директивы PSD2 по Open Banking.

По информации ассоциации, среди новаций - введение ряда новых платежных услуг, включая перевод средств с платежного счета за счет кредита, инициирование платежа и предоставление консолидированной информации по платежному счету.

Кроме того, платежные услуги, помимо банков, смогут предоставлять платежные учреждения, учреждения электронных денег, почтовые операторы, государственные учреждения.

Предполагается, что защита прав пользователей платежных услуг будет повышена посредством установления четких требований к поставщикам и введения лимитов ответственности по неавторизованным операциям.

В ассоциации сообщили, что в течение следующих нескольких месяцев Нацбанк планирует ряд встреч для участников рынка и заинтересованных сторон для совместной работы над законопроектом.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины планирует обязать банки возвращать по требованию клиентов списанные мошенниками средства с платежных карт не позднее следующего рабочего дня.

Европейская Бизнес Ассоциация - некоммерческая организация международного бизнеса в Украине, основанная в 1999 году. Объединяет более 900 европейских, украинских и международных компаний.