Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Израилем о свободной торговле

Государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Алексей Перевезенцев сообщил, что соглашение позволит увеличить экспорт в Израиль минимум на 63,5 млн долларов в год.

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля о свободной торговле

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За принятие соответствующего Закона о ратификации проголосовали 230 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Государственный секретарь Министерства экономического развития и торговли Алексей Перевезенцев сообщил, докладывая по законопроекту №0223, что соглашение позволит увеличить экспорт в Израиль минимум на 63,5 млн долларов в год.

«Это более 10% от экспорта 2017 года», - подчеркнул он.

Согласно пояснительной записке, предусматривалось ратифицировать Соглашение, которое имеет целью либерализацию торговли товарами между Украиной и Израилем.

Как сообщал УНИАН, Украина и Израиль 21 января подписали Соглашение о зоне свободной торговли. Целью заключения соглашения является создание правовых оснований для либерализации рынков промышленных и сельскохозяйственных товаров сторон.