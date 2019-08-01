Фонд гарантирования допускает новые банкротства на банковском рынке

Но фонд не видит предпосылок для повторения пережитого масштабного кризиса.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц допускает новые банкротства на банковском рынке, но не видит предпосылок для повторения пережитого масштабного кризиса.

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Об этом в интервью УНИАН заявила новоназначенный директор-распорядитель фонда Светлана Рекрут.

"Завершение банковской чистки не означает, что банкротств никогда не будет. Это постоянный процесс", - сказала Рекрут.

В то же время, она отметила, что массового банкротства банков, как в кризисные годы, ожидать не стоит.

"Прежде всего, в системе осталось меньше банков, чем попало в фонд. То есть, такого масштаба априори быть не может. И в целом нет оснований для масштабного кризиса", - добавила Рекрут.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 96 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 - в 2016-м и 9 - в 2017 году.