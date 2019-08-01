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Фонд гарантирования допускает новые банкротства на банковском рынке

17:09, 01 августа 2019
Финансы
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Фонд не исключает уход с рынка новых украинских банков \ фото УНИАН

Фонд гарантирования вкладов физических лиц допускает новые банкротства на банковском рынке, но не видит предпосылок для повторения пережитого масштабного кризиса.

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Об этом в интервью УНИАН заявила новоназначенный директор-распорядитель фонда Светлана Рекрут.

"Завершение банковской чистки не означает, что банкротств никогда не будет. Это постоянный процесс", - сказала Рекрут.

В то же время, она отметила, что массового банкротства банков, как в кризисные годы, ожидать не стоит.

"Прежде всего, в системе осталось меньше банков, чем попало в фонд. То есть, такого масштаба априори быть не может. И в целом нет оснований для масштабного кризиса", - добавила Рекрут.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 96 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 - в 2016-м и 9 - в 2017 году.

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Теги: #банковская система#ликвидация банков#банковский кризис