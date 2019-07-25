Госдолг Украины превысил $80 миллиардов

В гривневом эквиваленте госдолг сократился на 3%.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-июнь 2019 года вырос в долларовом эквиваленте на 2,03 млрд долл., или на 2,6%, - до 80,35 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов, в гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 66,04 млрд грн, или на 3%, - до 2,102 трлн грн.

В том числе в июне объем госдолга вырос на 2,5% в долларовом эквиваленте, но при этом сократился на 0,2% в гривневом эквиваленте.

Справка УНИАН. Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долл., или на 2,6%, - до 78,32 млрд долл.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 млрд грн, или на 1,3%, - до 2,169 трлн грн.

По отношению к ВВП государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился до около 62,7% с 71,8% в 2017 году.