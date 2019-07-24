НБУ установил для банков требования по проблемным активам

Регулятор предусмотрел 14-месячный срок для поэтапной имплементации новых требований – до осени 2020 года.

Национальный банк установил для банков требования по организации процесса управления проблемными активами, высокая доля которых определена одним из системных рисков для финансовой стабильности Украины.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №97, регулятор предусмотрел 14-месячный срок для поэтапной имплементации новых требований – до осени 2020 года.

Отмечается, что Положение об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины определяет перечень проблемных активов и составляющие процесса управления этими активами.

Документ предполагает наличие системы раннего реагирования на потенциально проблемные активы и управление ими.

Среди методов управления предлагается реструктуризация, внесудебное или судебное урегулирование.

Также положение устанавливает особенности управления взысканным имуществом, в частности, требует наличия плана хранения такого имущества и его продажи.

Помимо этого, положение предусматривает разработку стратегии управления проблемными активами.

Справка УНИАН. По информации Национального банка, на начало года доля неработающих кредитов в украинской банковской системе составила 52,85%, при этом в госбанках этот показатель составил 67,92%.