Moody's ухудшило прогноз для банковской системы Украины

По мнению аналитиков Moody’s, быстро растущие потребительские кредиты создадут риски для качества банковских активов в долгосрочной перспективе.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service изменило прогноз для банковской системы Украины на “стабильный” с “позитивного”, указав на риски, связанные с ростом потребительского кредитования, сказано на сайте агентства.

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По оценкам Moody’s, удельный вес проблемных кредитов в банковской системе Украины снизится до 54% к концу 2020 года с 69% в конце 2018 года благодаря активизации кредитования и списанию старых кредитных долгов.

Несмотря на то, что агентство Moody’s не ждет дефолтов по потребительским кредитам в ближайшие год-полтора на фоне увеличения доходов домохозяйств, агентство предупреждает, что дальнейший быстрый рост этого вида кредитования может отрицательно повлиять на качество банковских активов при замедлившихся темпах экономического роста.

“Быстро растущие потребительские кредиты создадут риски для качества активов в долгосрочной перспективе”, - приводятся в сообщении слова аналитика Лева Дорфа.

В сообщении Moody’s говорится, что стабильность украинской экономики и финансовой системы будет зависеть от способности властей Украины продолжить сотрудничество со своим ключевым кредитором Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ работала в Украине в мае этого года с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

Накануне приезда миссии президент Украины Владимир Зеленский инициировал внеочередные парламентские выборы 21 июля и предложил действующему составу правительства подать в отставку.

По итогам миссии в МВФ заявили, что Фонд возобновит переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров.