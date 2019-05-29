Фискальная служба объявила спецоперацию по борьбе с контрабандой

По подсчетам ГФС, данная спецоперация позволит увеличить поступления в госбюджет на 2 миллиарда гривень ежемесячно.

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) объявила о старте с 3 июня спецоперации "Бастион", которая направлена на перекрытие каналов незаконного перемещения товаров на таможенную территорию Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГФС со ссылкой на исполняющего обязанности главы ГФС Александра Власова.

"Аналитика последних месяцев показала восстановление ряда схем, за счет которых бюджет теряет значительные суммы поступлений, а бизнес работает в неравных условиях. Именно поэтому сегодня существует необходимость в организации действенных мер, направленных на контроль в режиме 24/7 поставки товаров в Украину от таможенной границы до потребителя. Операция "Бастион" - это комплекс мероприятий, который обеспечит такой контроль", - цитирует пресс-служба Власова.

В сообщении отмечается, что данная спецоперация позволит уменьшить долю теневой экономики, а также обеспечит полноту декларирования и уплаты налогов.

"Наша главная цель - это наполнение государственного бюджета Украины. Как показывает анализ, "Бастион" позволит увеличить дополнительные налоговые и таможенные поступления на уровне 2 миллиардов гривень ежемесячно", - цитирует пресс-служба Власова.

По данным ГФС, спецоперация будет проходить с 3 июня по 31 декабря текущего года на всей таможенной территории Украины, в частности, в пунктах пропуска через госграницу, таможенных постах, отделах (секторах) таможенного оформления, местах доставки товаров, накопления и реализации товаров, ввезенных на таможенную территорию Украины с нарушением действующего законодательства.

На центральном уровне будет создан оперативный штаб, в состав которого войдут должностные лица руководящего состава подразделений ГФС, на территориальном - 26 рабочих групп в каждом регионе страны.

Как сообщал УНИАН, Фискальная служба в сентябре-декабре 2018 года провела операцию по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, по результатам которой были выявлены факты незаконного перемещения оружия и боеприпасов в количестве более 2,5 тысячи штук.

Ранее миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) и Государственная фискальная служба договорились о сотрудничестве по противодействию незаконному перемещению товаров на украинско-молдавской границе, а также о проведении совместной операции, направленной на борьбу с контрабандой сигарет и табачных изделий, в том числе ввозимых для реализации в магазинах беспошлинной торговли.