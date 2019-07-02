Биткоин резко упал и торгуется ниже $10 тысяч

Как известно, Bitcoin, как и другие криптовалюты, отличается высокой волатильностью.

Стремительный рост Bitcoin, наблюдавшийся последнее время, внезапно, как это обычно и происходит, сменился не менее стремительным падением.

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Об этом сообщает портал ITC.ua со ссылкой на данные сайтов CoinDesk и CoinMarketCap.

"Меньше недели курс самой популярной криптовалюты в мире в результате очередного скачка едва не достиг 14 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что явная тенденция понижения, обозначившаяся несколько дней назад, сохраняется до сих пор. Только за последние сутки криптовалюта подешевела на 10%, в результате чего курс упал ниже 10 тысяч долларов.

Минимальное значение курса Bitcoin за последние 24 часа - 9 726,64 доллара за один биткоин. На данный момент курс немного отыграл потери и на момент написания этих строк держится выше 10 тысяч долларов. Но тенденция падения сохраняется.

Как это обычно происходит, в унисон с Bitcoin двигаются и другие основные криптовалюты.