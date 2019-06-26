Криптовалютний подъем: курс биткоина взлетел выше $12 тысяч

Рост стоимости криптовалюты превысил 14% за сутки.

Курс биткоина за сутки вырос до 12 867 долларов за единицу.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

За сутки стоимость изменилась на 14,5%. Сейчас капитализация рынка биткоина превысила 228 миллиардов долларов. Криптовалюта возобновила стремительный рост в начале мая 2019 года. Максимальный показатель зафиксирован в конце 2017 года - 20 000 долларов, а минимальный достигал прошлого года отметки ниже 4 000 долларов.

Ранее Facebook совместно с 28 финансовыми компаниями, среди которых PayPal, Mastercard и Visa анонсировали запуск собственной криптовалюты под названием Libra. Для операций с криптовалютою Libra будет создан специальный кошелек под названием Calibra. Полноценный запуск нового приложения запланирован на 2020 год. Calibra будет существовать в Messenger, WhatsApp, а также как самостоятельное приложение.

Кроме того, JPMorgan Chase & Co. фиксирует интерес клиентов из США, Европы и Японии к потенциалу своего прототипа цифровой монеты для ускорения торговли ценными бумагами, такими как облигации. Речь идет о том, что финансовое учреждение намерено обеспечить "мгновенную" доставку облигаций на платформе блокчейна, сказал глава отдела цифровых казначейских услуг и блокчейна в банке Умар Фарук. "Мы считаем, что много ценных бумаг с тем, за пять-двадцать лет, все больше будут становиться цифровыми или будут подвергаться токенизации", - сказал он.

Также отметим, что Министерство экономического развития Украины инициировало постепенную легализацию виртуальных активов и виртуальной валюты. Этот процесс будет происходить в два этапа. Первый будет в течение 2018-2019 годов, когда будет определен правовой статус криптовалют, а также субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по обмену. Также будет происходить мониторинг тенденций и анализ проблем рынка. На втором этапе в 2020-2021 годах предусмотрено признание провайдеров кошельков-хранителей виртуальных валют (лица, которые оказывают услуги для защиты приватных криптографических ключей от имени своих клиентов, для хранения и передачи виртуальных валют) субъектами первичного финансового мониторинга; разработка специальных законодательных актов относительно урегулирования использования виртуальных активов, смарт-контрактов и токенов (цифровая единица учета в рамках распределенного реестра записей в форме данных, который имеет криптографическую защиту, что может использоваться для засвидетельствования наличия прав на объекты гражданского права и обязательственные отношения), проведение ICO/ИТО.