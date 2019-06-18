Facebook запускает собственную криптовалюту Libra

Криптовалюта под названием Libra станет шагом компании Facebook за пределы социальных сетей в электронную коммерцию и глобальные платежи.

Компания Facebook во вторник, 18 июня, объявила о планах запустить собственную криптовалюту под названием Libra, информирует агентство Reuters.

Читайте такжеХакеры взломали криптобиржу и похитили биткоинов на $41 миллион

Криптовалюта Libra станет шагом компании за пределы соцсетей в электронную коммерцию и глобальные платежи.

Как пишет “Немецкая волна”, для создания криптовалюти Facebook объединился с 28-мя партнерами, которые вместе основали Libra Association со штаб-квартирой в Женеве. Представители этой ассоциации говорят, что криптовалюту планируется запустить в первой половине 2020 года.

Также интернет-гигант Facebook создал дочернюю компанию Calibra, которая будет предоставлять цифровые "кошельки" для того, чтобы накапливать, пересылать и тратить новую криптовалюту. Calibra будет сопряжена с мессенджерами Facebook Messenger и WhatsApp, которыми уже пользуются более миллиарда человек.