Forbes назвал бренд Apple самым дорогостоящим девятый год подряд

Стоимость бренда американской компании выросла на 12% за год и составила $205,5 млрд.

Компания Apple заняла первое место в списке самых ценных брендов в 2019 году по версии журнала Forbes.

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Стоимость бренда американской компании выросла на 12% за год и составила $205,5 млрд ($182,8 млрд в прошлом году), передает kommersant. Выручку Apple оценили в $265,8 млрд. Первое место в рейтинге компания занимает девятый год подряд.

В пятерку также вошли Google ($167,7 млрд), Microsoft ($125,3 млрд), Amazon ($97 млрд) и Facebook ($88,9 млрд). За год первая пятерка самых дорогих брендов практически не изменилась - Amazon и Facebook поменялись местами.

В своих расчетах Forbes ориентировался на годовую выручку компаний за вычетом коэффициента, отражающего «роль бренда в своей индустрии». В список попали только те бренды, которые осуществляют деятельность в США, из-за чего в выборку не попали такие крупные бренды, как международный телекоммуникационный оператор Vodafone и китайский гигант электронной торговли Alibaba.