Экономист спрогнозировал, как решение суда по "ПраватБанку" повлияет на финансовую систему Украины

Экономист отметил, что сейчас финансовой системе Украины ничего не угрожает.

Решение суда о денационализации Приватбанка никоим образом не отразится на финансовой стабильности Украины и сбережениях вкладчиков.

Об этом заявил экономист Евгений Невмержицкий, передает «Обозреватель». Он призвал не паниковать и заверил, что экономического коллапса в стране не будет.

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13 мая суд отклонил апелляцию НБУ и оставил в силе решение в пользу экс-акционеров Приватбанка. Теперь регулятор намерен обжаловать его в порядке кассации.

По словам Невмержицкого, именно национализация Приватбанка в 2016 году ознаменовала окончание нестабильности и девальвации в Украине.

"У нас сегодня по факту является стабильность, эта стабильность длится почти 3 года, она начала восстанавливаться до конца "банкопада" в 2016 году", – отметил он.

Экономист отметил, что и сейчас финансовой системе Украины ничего не угрожает.

"Какое бы решение (суда по Привату. – Ред.) не было – я надеюсь, оно будет законным и на основании фактов – в любом случае нет угрозы, что какой-то коллапс может наступить. Даже если суд, например, примет решение возвращать деньги (экс-владельцу банка Игорю Коломойскому. – Ред.) – это отнюдь не означает, что деньги будут сразу оплачены. Существуют еще суды и так далее ", – отметил эксперт.

Он обратил внимание, что после национализации у руководства и команды Приватбанка было два года, чтобы при желании "обнулить" счета, но они этого не сделали, а наоборот, приложили все усилия, чтобы сохранить деньги клиентов и продолжить их обслуживание.